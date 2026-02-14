Ceccano in lutto per la scomparsa di Fabrizio Bruni. Il ricordo commosso di Ruspandini: “La Comunità ti deve molto”

Fabrizio Bruni si è spento ieri a Veroli all’età di 59 anni. Professionista stimato e figura storica della destra cittadina, era stato segretario locale di Alleanza Nazionale, contribuendo per anni alla crescita e al radicamento del movimento sul territorio.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità politica e civile, dove Bruni era conosciuto non solo per l’impegno pubblico ma anche per le qualità umane, la lealtà e la coerenza dimostrate nel corso del tempo.

A ricordarlo con parole cariche di affetto è stato l’onorevole Massimo Ruspandini:

«Mi sei stato vicino nei momenti impossibili, negli anni in cui eravamo quattro gatti, senza chiedere e cedere mai. Hai lottato fino all’ultimo e ora che sei salito in cielo, sappi che non ti dimenticheremo perché la nostra Comunità ti deve molto. A Dio, Fabrizio, fratello mio. Grazie per tutto».

Un messaggio che testimonia il legame umano e politico che li ha uniti negli anni, soprattutto nei periodi più difficili, quando l’impegno militante richiedeva determinazione e sacrificio.

I funerali saranno officiati domani, domenica 15 febbraio, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria a Fiume, a Ceccano, dove amici, colleghi e concittadini potranno tributargli l’ultimo saluto.

Alla famiglia di Fabrizio Bruni giungano le più sentite condoglianze dalla redazione.

