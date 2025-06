Ceccano in lutto: la piccola Giada non ce l’ha fatta. Travolta dalle onde a Terracina, si è spenta a soli 11 anni

Non ce l’ha fatta Giada Pompili, la bambina di 11 anni originaria di Ceccano che mercoledì scorso era stata travolta da un’onda improvvisa lungo il litorale di Terracina, in località Foce Sisto. Dopo giorni di speranza e preghiere, la piccola si è spenta presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove era ricoverata in condizioni gravissime. Nelle ultime ore i medici hanno dichiarato la morte cerebrale.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno, quando Giada, seduta sulla battigia insieme a un’amica, è stata sorpresa dalla forza del mare. Un’onda l’ha trascinata al largo sotto gli occhi increduli dei presenti. A lanciarsi in acqua per tentare il salvataggio sono stati due ragazzi di appena 15 anni, che con coraggio e prontezza sono riusciti a riportare entrambe a riva. Tuttavia, le condizioni della piccola erano apparse da subito disperate.

Subito soccorsa e trasportata in elisoccorso nella Capitale, Giada ha lottato per ore. Il suo cuore ha resistito, ma le lesioni riportate sono state troppo gravi. Questa mattina, dopo gli accertamenti clinici, è arrivata la comunicazione ufficiale: Giada non ce l’ha fatta. I genitori, in un gesto di straordinaria generosità e umanità, hanno dato il consenso per l’espianto degli organi, un atto che potrà ridare speranza ad altri bambini in attesa di trapianto.

La notizia della sua scomparsa ha gettato Ceccano e l’intera provincia di Frosinone in un profondo dolore. In città, dove in tanti conoscevano la famiglia, si è subito diffuso un senso di sgomento e incredulità. Ieri sera, al Santuario di Santa Maria a Fiume, si è svolta una veglia di preghiera molto partecipata, organizzata dalla comunità parrocchiale per sostenere la famiglia e invocare un miracolo che purtroppo non è arrivato.

La redazione di Liritv si unisce al cordoglio della famiglia e della comunità. Giada lascia un vuoto incolmabile.