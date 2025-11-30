Ceccano, in arrivo oltre 12mila euro per la biblioteca comunale: finanziamento dal Fondo per l’Editoria

Una buona notizia per la cultura a Ceccano. La biblioteca comunale si prepara infatti a beneficiare di un importante contributo economico destinato all’ampliamento del proprio patrimonio librario. A renderlo noto è l’assessore alla Cultura Alessandro Ciotoli, che ha commentato la pubblicazione delle graduatorie del Fondo per l’Editoria 2025-2026, emanate dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura.

Secondo quanto annunciato dall’assessore, la biblioteca di Ceccano riceverà 12.669,58 euro. Le risorse saranno impiegate per l’acquisto di nuovi volumi presso le librerie di prossimità, ovvero esercizi commerciali situati entro un raggio di 50 chilometri dalla struttura comunale. Un criterio, questo, pensato per potenziare non solo l’offerta culturale dei presìdi locali, ma anche sostenere le realtà librarie del territorio.

Ciotoli ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando la collaborazione tra amministrazione e personale: «Si tratta di un contributo prezioso per la nostra biblioteca e per la comunità. Un ringraziamento va agli uffici del quinto settore, agli operatori e ai volontari del servizio civile per il lavoro svolto».

Il finanziamento consentirà nei prossimi mesi di ampliare la dotazione libraria con nuove pubblicazioni, rafforzando così il ruolo della biblioteca comunale come punto di riferimento culturale per la città e per l’intero comprensorio.

