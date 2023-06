Ceccano, il vescovo al Festival Francesco Alviti: manifestazione simbolo di concordia, stasera gran finale con l’opera

Rossini, Puccini, Verdi, Bellini, Mozart, Bizet, Offenbach, con le emozioni di Carmen, Leonora, Olympia, Traviata, Trovatore, insomma i palpiti, che la musica del melodramma suscita ancora oggi e che ne fanno l’arte italiana più conosciuta al mondo, concluderanno il Festival Francesco Alviti, nella tredicesima delle serate che hanno visto riempirsi Piazza S. Giovanni ogni sera, in una sorta di fantastica corona alla chiesa del Santo Patrono di Ceccano. Di tanti palpiti è il titolo del concerto che inizierà alle 21,30 di giovedì 29 giugno. Significative le parole che il vescovo di Frosinone, mons. Ambrogio Spreafico, ha rivolto ai presenti ieri sera, mercoledì 28 giugno, nel salutare i musicisti della strordinaria orchestra di fiati Città di Ferentino, diretta da Alessandro Celardi: il Festival – ha detto – non è soltanto il ricordo di una persona a cui abbiamo voluto bene, è per tutta Ceccano, per tutto il territorio, il simbolo che si può ripartire anche di fronte a mali devastanti. la musica – ha proseguito il presule – è l’esempio di come si possa vivere insieme in maniera ordinata senza che nessuno debba rinunciare ad essere quello che è. Si dà una nota e tutti si accordano, ciascuno però con il proprio strumento, senza che nessuno sopraffaccia gli altri. Alla serata era presente anche il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta che ha portato il saluto della città gigliata che vanta complessi musicali di prim’ordine. Con lui il consigliere delegato alla cultura di Ceccano, Alessio Patriarca.

Di tanti palpiti, un palco all’opera sarà affidata alle voci dei solisti del Coro Josquin Des Pres, i soprani Vittoria D’Annibale, Cinzia Cristofanilli, Mariagrazia Molinari, Veronica Spinelli, il mezzosoprano Fabiola Mastrogiacomo, il tenore Enrico Talocco con Chiara Olmetti al pianoforte e Guido Iorio all’organo. La direzione artistica del Festival è curata da Mauro Gizzi. Hanno dato il loro patrocinio la Regione, la Provincia e il Comune di Ceccano. Il Festival si svolge in collaborazione con il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone e con la Rete delle Associazioni di Ceccano, coordinata dalla Proloco. COMUNICATO STAMPA