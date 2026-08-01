Ceccano, il sindaco Querqui: «UttriFest, un nuovo format che crescerà felice come un bambino»

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UttriFest ceccano
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Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, parla dell’evento “UttriFest”, svoltosi il 30 luglio scorso nel quadro del programma “Ceccano Estate” e della sezione “Vibrazioni”.
 
«UttriFest ha conquistato Ceccano. La serata nella Villa Comunale ha portato tantissime famiglie e tantissimi bambini a vivere insieme la magia del Circus Karakasciò, tra spettacoli e giochi che hanno regalato sorrisi e momenti di vera allegria condivisa.
Un esperimento culturale che si è rivelato pienamente riuscito, capace di dimostrare la solidità del format UttriFest e la sua capacità di parlare direttamente al cuore delle famiglie ceccanesi.
L’obiettivo, assieme all’assessore Alessandro Ciotoli (Politiche Culturali), è farlo crescere di anno in anno fino a renderlo l’evento più atteso dai bambini e dalle famiglie della città e di tutto il territorio, un punto di riferimento stabile in cui allegria e divertimento siano davvero alla portata di tutti.
Ceccano dimostra ancora una volta che investire in Cultura significa investire in comunità, in relazioni, in momenti che restano nella memoria di grandi e piccoli. UttriFest, una serata magica nella Villa Comunale». .

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