Ceccano, il sindaco Querqui: «UttriFest, un nuovo format che crescerà felice come un bambino»

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, parla dell’evento “UttriFest”, svoltosi il 30 luglio scorso nel quadro del programma “Ceccano Estate” e della sezione “Vibrazioni”.

« UttriFest ha conquistato Ceccano. La serata nella Villa Comunale ha portato tantissime famiglie e tantissimi bambini a vivere insieme la magia del Circus Karakasciò, tra spettacoli e giochi che hanno regalato sorrisi e momenti di vera allegria condivisa.