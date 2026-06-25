Ceccano, il sindaco Querqui: «Tanto orgoglio per “La Guazza di San Giovanni”»

La “Guazza di San Giovanni” prende il nome dall’antica tradizione legata alla rugiada che cade nella magica notte tra il 23 e il 24 giugno, alla quale la cultura popolare attribuisce il potere di “guarire tutti i malanni”. Un simbolo di rinascita, condivisione e speranza che abbiamo voluto trasformare in un evento capace di unire generazioni diverse attraverso la musica.
Sul palco si sono alternati protagonisti di valore del nostro territorio. Lo speciale “Ora e Poi Special” di Carlo Cerroni, in arte Charlie Fuzz, insieme al chitarrista Sgash, Davide Del Brocco, ha offerto al pubblico una serata caratterizzata da sonorità che fondono l’alternative rock americano e britannico degli anni Novanta con una sensibilità it-pop moderna, offrendo anche inediti del nuovo album in lavorazione.
Grande entusiasmo anche per la musica urban di Sheng, tra i principali riferimenti della scena rap locale, e Le Rhash, apprezzato per il suo stile tecnico e la straordinaria energia dal vivo. Sono Brjan Di Biase e Giulio Pistilli all’anagrafe fabraterna.
A chiudere la notte non poteva che essere “Nocturna” con il DJ set di Daniele Capoccetta, alias Brvss, che ha sfornato una selezione delle migliori sonorità trap, hip hop e urban latino.
“La partecipazione – dichiara il sindaco Querqui – conferma che questa è la strada giusta. “La Guazza di San Giovanni”, come il resto del programma della Festa Patronale, dimostra che investire sulle energie creative rafforza il senso di appartenenza, promuove la cultura e offre occasioni di crescita e visibilità ai nostri giovani talenti”.
“A tutti gli artisti, organizzatori, volontari e cittadini che hanno preso parte all’evento, va il mio più sentito ringraziamento – conclude il primo cittadino -. Questa serata rappresenta un motivo di grande orgoglio e una splendida testimonianza della vitalità culturale che Ceccano sa esprimere, se le viene dato il giusto palcoscenico”.