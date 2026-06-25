Ceccano, il sindaco Querqui: «Tanto orgoglio per “La Guazza di San Giovanni”»

Il sindaco,: “Esprimo orgoglio e soddisfazione per la realizzazione dell’evento “La Guazza di San Giovanni”, un format inedito che ha saputo rendere speciale un’altra serata della Festa Patronale, ricca di arte ed emozioni”.

La “Guazza di San Giovanni” prende il nome dall’antica tradizione legata alla rugiada che cade nella magica notte tra il 23 e il 24 giugno, alla quale la cultura popolare attribuisce il potere di “guarire tutti i malanni”. Un simbolo di rinascita, condivisione e speranza che abbiamo voluto trasformare in un evento capace di unire generazioni diverse attraverso la musica.

Sul palco si sono alternati protagonisti di valore del nostro territorio. Lo speciale “Ora e Poi Special” di Carlo Cerroni, in arte Charlie Fuzz, insieme al chitarrista Sgash, Davide Del Brocco, ha offerto al pubblico una serata caratterizzata da sonorità che fondono l’alternative rock americano e britannico degli anni Novanta con una sensibilità it-pop moderna, offrendo anche inediti del nuovo album in lavorazione.

Grande entusiasmo anche per la musica urban di Sheng, tra i principali riferimenti della scena rap locale, e Le Rhash, apprezzato per il suo stile tecnico e la straordinaria energia dal vivo. Sono Brjan Di Biase e Giulio Pistilli all’anagrafe fabraterna.

A chiudere la notte non poteva che essere “Nocturna” con il DJ set di Daniele Capoccetta, alias Brvss, che ha sfornato una selezione delle migliori sonorità trap, hip hop e urban latino.

“La partecipazione – dichiara il sindaco Querqui – conferma che questa è la strada giusta. “La Guazza di San Giovanni”, come il resto del programma della Festa Patronale, dimostra che investire sulle energie creative rafforza il senso di appartenenza, promuove la cultura e offre occasioni di crescita e visibilità ai nostri giovani talenti”.

“A tutti gli artisti, organizzatori, volontari e cittadini che hanno preso parte all’evento, va il mio più sentito ringraziamento – conclude il primo cittadino -. Questa serata rappresenta un motivo di grande orgoglio e una splendida testimonianza della vitalità culturale che Ceccano sa esprimere, se le viene dato il giusto palcoscenico”.