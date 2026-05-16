Ceccano, il sindaco Querqui: «Svolta intergenerazionale per la Pro Loco»

Il primo cittadino augura buon lavoro al nuovo presidente Davide Cerroni e all’intero direttivo alla guida di una storica realtà cittadina nata oltre mezzo secolo fa.

Il sindaco, Andrea Querqui, ha ricevuto Davide Cerroni in Municipio all’indomani della sua nomina come nuovo presidente della Pro Loco del Comune di Ceccano. «Auguro buon lavoro – dichiara il primo cittadino – a lui, alla vicepresidente Isabella Spinelli, alla segretaria Serena Pizzuti e a tutto il neo direttivo, sapendo di poter contare sulla loro massima collaborazione con l’Amministrazione comunale».

Il sindaco Querqui, al contempo, si congratula con il presidente uscente, Danilo Diana, e tutti i dirigenti che negli ultimi cinque anni hanno ottimamente guidato l’associazione cittadina per la promozione e lo sviluppo del territorio. «Hanno saputo custodire – rileva – il nostro prezioso patrimonio di tradizioni, usi e costumi, raccogliendo e valorizzando un’eredità trasmessa di generazione in generazione sin dal 1974».

Ora la Pro Loco, forte dei suoi oltre 50 anni di storia, si prepara a una svolta intergenerazionale per aprirsi ancor di più all’innovazione. «Diventerà – prospetta il sindaco di Ceccano – il collante tra Comune e Comunità, tra Ceccanesi e Visitatori, tra Giovani e Anziani, rafforzando una missione consolidata nell’arco di oltre mezzo secolo e in via di ulteriore evoluzione con la nuova direzione».

L’Amministrazione Querqui, pertanto, rivolge «un grande “in bocca al lupo” a Davide e alla rinnovata Pro Loco, nella certezza che porteranno un’ondata di entusiasmo ed energia a favore dell’intera comunità».