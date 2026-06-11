Ceccano, il sindaco Querqui si congratula con chef Francesco Spinelli

Complimenti istituzionali al cuoco originario di Ceccano e ormai affermato in Nord America. Il Primo Cittadino: «Un orgoglio della nostra città. Una storia di impegno, sacrificio e passione».

Il sindaco Andrea Querqui si è congratulato di persona con Francesco Spinelli, chef originario di Ceccano che ha costruito negli anni una solida carriera internazionale tra Canada e Stati Uniti, ricoprendo ruoli di responsabilità in realtà di prestigio e contribuendo allo sviluppo di importanti progetti gastronomici. Oggi il suo percorso professionale lo vede protagonista in alcune delle più autorevoli realtà della ristorazione italiana in Nord America.

Dopo il trasferimento a Toronto, è entrato a far parte di “Liberty Entertainment Group”, uno dei più importanti gruppi dell’ospitalità e della ristorazione del Canada, guidato da Nick Di Donato e Nadia Di Donato. Il gruppo gestisce alcune delle realtà più prestigiose del settore hospitality nordamericano ed è riconosciuto per il suo contributo allo sviluppo di ristorazione e intrattenimento di alto livello.

Nel corso della sua esperienza all’interno del gruppo ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità presso “Don Alfonso 1890 Toronto”, ristorante insignito di una stella Michelin e considerato una delle più autorevoli espressioni della cucina italiana in Nord America. Nato dalla collaborazione con la famiglia Iaccarino, simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana nel mondo, Don Alfonso rappresenta un punto di riferimento internazionale per qualità, innovazione e valorizzazione delle tradizioni culinarie italiane.

Nel corso degli anni, Francesco ha guidato e formato brigate di cucina internazionali, coordinando team composti da professionisti provenienti da diverse parti del mondo e contribuendo alla crescita di progetti gastronomici di alto livello. Questa esperienza gli ha permesso di sviluppare competenze manageriali e organizzative che affiancano la sua passione per la cucina e la valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano.

Tra le esperienze più significative del suo percorso professionale figura la partecipazione all’apertura di “Francesco Martucci Miami”, progetto internazionale dello Chef e maestro pizzaiolo Francesco Martucci, considerato tra le personalità più influenti della pizza contemporanea a livello mondiale. Francesco Spinelli ha contribuito allo sviluppo e all’apertura del locale negli Stati Uniti, prendendo parte alla costruzione di una realtà che, in pochi mesi dall’inaugurazione, ha ottenuto importanti riconoscimenti, classificandosi al 5° posto nella prestigiosa classifica 50 Top Pizza USA 2026 e conquistando il 1° posto assoluto nella città di Miami.

«Nonostante viva all’estero da diversi anni – dichiara il sindaco Querqui – Francesco mantiene un forte legame con Ceccano, città nella quale è cresciuto e dalla quale è partito per inseguire il proprio sogno professionale. Il suo percorso rappresenta una storia di impegno, sacrificio e passione, dimostrando come talento, determinazione e dedizione possano portare un giovane della provincia italiana a raggiungere importanti traguardi internazionali. Con il suo lavoro quotidiano, Francesco continua a promuovere e valorizzare la cucina italiana nel mondo, portando con orgoglio le proprie origini e il nome di Ceccano in contesti gastronomici di livello internazionale».