Ceccano, il sindaco Querqui: “Festa di San Giovanni anche per i bambini, il Presente, non ancora Futuro”

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, in merito al quarto dei cinque appuntamenti della Festa di San Giovanni: “Ci sono immagini che raccontano il senso di una Comunità più di tante parole: gli occhi pieni di meraviglia dei bambini, le loro risate, la capacità di lasciarsi trasportare dalla fantasia. Con “Il Re delle Caramelle”, l’auditorium della Biblioteca comunale è diventato un luogo speciale, dove grandi e piccoli hanno viaggiato insieme in un regno colorato e fantastico, scoprendo che la felicità più vera nasce dallo stare insieme”.

“Vedere tanti bambini partecipare, emozionarsi e sognare è stata la soddisfazione più grande. Ed è proprio per questo che continuiamo a inserire eventi pensati per loro nel quadro della “Festa di San Giovanni”. Non è un dettaglio o un riempitivo, ma una scelta politica precisa, come spiegato in conferenza stampa con Alessandro Ciotoli, assessore alle Politiche Culturali”.

“I bambini sono il Presente che sarà Futuro. Sono Cittadini come tutti gli altri e meritano anche loro occasioni che li facciano crescere, immaginare, scoprire e sentirsi parte della comunità. Una città che sa parlare ai suoi bambini è una Città che sa guardare lontano. Perché ogni sorriso che regaliamo oggi è un seme di fiducia nel domani”.