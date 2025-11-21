Ceccano, il sindaco Querqui fa il punto sui primi cinque mesi di amministrazione: “Impegni mantenuti, ora avanti con opere e servizi”

Di Augusto D’Ambrogio.

Ceccano – A quasi cinque mesi dall’insediamento, il sindaco Andrea Querqui traccia un bilancio delle attività messe in campo dall’amministrazione. Lo fa attraverso un video di circa sette minuti pubblicato sui suoi canali social, nel quale elenca risultati ottenuti, criticità affrontate e obiettivi a breve termine. Un intervento che, nelle intenzioni del primo cittadino, mira a fare chiarezza sullo stato dei principali cantieri della città, sui finanziamenti intercettati e sulle prospettive di sviluppo dell’area vasta.

Cantieri e opere pubbliche: “Sbloccati lavori fermi da mesi”

Querqui rivendica innanzitutto la ripartenza degli annosi lavori per la realizzazione dei nuovi loculi e di altre opere strategiche:

«Finalmente siamo riusciti a farli ripartire – spiega –. Erano fermi da diversi mesi, abbiamo superato alcune criticità e siamo fiduciosi che saranno completati entro l’estate, come ci è stato assicurato».

Decisa anche la linea sul PNRR. Il Comune ha proceduto alla revoca di tutte le figure professionali coinvolte nei cantieri oggetto d’indagine, definendolo “un passaggio necessario” per riattivare il percorso amministrativo. Entro fine mese – o, al massimo, nella prima settimana di dicembre – saranno affidati i nuovi incarichi di direzione lavori per gli interventi al Castello dei Conti, alla scuola Berardi e nel centro storico, con l’obiettivo di completare le opere entro il 2026.

Strade, asfaltature e albo degli operatori

Tra i risultati rivendicati c’è anche l’istituzione dell’albo comunale degli operatori economici, strumento che consentirà affidamenti diretti secondo il criterio della rotazione.

Sul fronte della viabilità̀, grazie alla collaborazione con Astral, sono stati asfaltati tratti di via Anime Sante e via Per Frosinone. A breve partirà il rifacimento dell’asfalto dall’area della stazione ferroviaria fino a via Gaeta, all’altezza della scuola “Sindici”, completando così l’intervento nella parte bassa del centro urbano.

Finanziamenti: 400mila euro già ottenuti, in attesa di 2,5 milioni dal Ministero

Il sindaco annuncia anche il raggiungimento di un primo finanziamento regionale da 400mila euro, ai quali il Comune ne aggiungerà altri 100mila per sistemare alcuni tratti stradali, in particolare nelle zone periferiche.

Attesa invece la risposta ministeriale su un finanziamento da 2,5 milioni di euro, destinato per 1,5 milioni alla messa in sicurezza delle frane e per 1 milione alle scuole.

Sul versante dell’edilizia scolastica, il Comune punta a completare entro l’estate gli interventi al secondo piano della scuola Mastrogiacomo e alla scuola dell’infanzia. È in arrivo anche un investimento da circa 1 milione di euro per l’efficientamento energetico della scuola Latini.

Scuolabus in ripartenza da gennaio, ma con riserva

Il primo cittadino torna anche sul tema molto discusso del servizio scuolabus, annunciando la ripartenza a gennaio 2025:

«Abbiamo detto che sarebbe ripartito e così sarà. È stata una scelta impegnativa – sottolinea – perché il piano di riequilibrio finanziario limita la nostra capacità di spesa».

Querqui invita però le famiglie a una partecipazione significativa, chiarendo che al termine dell’affidamento verrà fatta una valutazione sull’utilità del servizio e sui costi sostenuti.

Area vasta: “Dopo dieci anni Ceccano esce dall’isolamento”

Infine, il sindaco conferma che lunedì approderà in Consiglio comunale la delibera sull’adesione all’Area Vasta, passo che – sostiene – metterà fine a un isolamento istituzionale durato un decennio:

«L’adesione ci permetterà di partecipare direttamente ai bandi europei, senza passare per la Regione. È un’opportunità enorme per ottenere opere importanti per la nostra città».

