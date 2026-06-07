Ceccano, il sindaco Querqui: «Eagles Volley, un successo della Città»

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Cerimonia di premiazione Eagles Volley Ceccano
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L’Amministrazione Comunale di Ceccano ha premiato la società di pallavolo per la promozione delle Ragazze in Serie D, ma anche e soprattutto per il suo ruolo sociale.

L’Amministrazione Comunale ha premiato l’Eagles Volley Ceccano per la promozione della squadra femminile in Serie D, ma anche e soprattutto per l’importante ruolo sociale che la società di pallavolo svolge tutti i giorni a livello territoriale.

La cerimonia di premiazione si è svolta stamane in sala consiliare, alla presenza del sindaco, Andrea Querqui, e dell’assessore allo Sport, Francesco Ruggiero. Hanno presenziato anche la presidente del Consiglio, Emanuela Piroli, e la consigliera Federica Maura, già pallavolista. L’Amministrazione Querqui ha voluto omaggiare il presidente Antonio Stellati, coach Emiliano De Santis, lo staff e la neopromossa squadra femminile.

«Ringraziamo – dichiara il sindaco, Andrea Querqui – tutta la dirigenza, lo staff e gli atleti, anche chi lavora dietro le quinte, soprattutto le nostre Ragazze per questa grande gioia. Avete portato nuovamente in alto il nome della Città. Continueremo a sostenere, con tutte le risorse a disposizione del Comune, tutte le realtà che si distinguono in città nello Sport e nel Sociale. Saremo sempre al loro fianco, perché i loro successi sono di Ceccano».

L’Eagles Volley Ceccano ha disputato 11 campionati e vanta 250 tesserati, impegnati con i tecnici in palestra per dieci mesi all’anno. La splendida promozione delle Ragazze in Serie D fa seguito alla scalata pazzesca dei Ragazzi in Serie C. Le giovanili sono tra le migliori a livello territoriale. L’inclusione passa ormai anche per il Sitting Volley, la pallavolo paralimpica da seduti.

«Grazie a tutto l’universo Eagles – conclude il sindaco Querqui – per il sudore e i sacrifici, il lavoro prezioso e silenzioso dentro e fuori dal campo, anche per la bellissima cronistoria fotografica donata al Comune. Racconta ricordi indelebili. Onore al merito delle Aquile rossoblù. E in bocca al lupo per i prossimi campionati».

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