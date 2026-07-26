Ceccano, il sindaco Querqui: «Congratulazioni alle super Addette Antincendio»

Abbiamo accolto in municipio le super Addette Antincendio della Protezione Civile di Ceccano. Laura Anelli, Desiree Bartolomucci, Giulia Di Mario e Maria Laura Masi Erme hanno superato brillantemente l’esame presso il comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone e sono la prima squadra antincendio di terzo livello.

A nome della Comunità, mi sono congratulato con loro e i dirigenti Vincenzo Carlini e Serena Valenti, assieme al consigliere Colombo Massa, delegato all’Ambiente, e a Flaminio Alteri, comandante della Polizia Locale. Laura, Desiree, Giulia e Maria Laura sono ormai incaricate della gestione delle emergenze in attività a rischio d’incendio ad alto rischio.

L’organizzazione “EC Ceccano”, dopo una prima squadra tutta al femminile, si prepara già a costituire un secondo team per le attività stagionali. Si garantirà prevenzione, intervento e aiuto alla popolazione. A livello territoriale, ho già riunito e attivato il Centro Operativo Misto (Com) per fare rete e coordinare con la Prefettura tutte le iniziative di contrasto agli incendi boschivi nella stagione estiva.