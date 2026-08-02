Ceccano, il sindaco: “Massima attenzione sulla sicurezza del territorio”

In merito agli episodi accaduti ieri sera, l’Amministrazione Comunale di Ceccano vuole rassicurare i cittadini e fare chiarezza su quanto già messo in campo.

Il Sindaco Andrea Querqui ha parlato personalmente con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ceccano. I militari stanno già lavorando, con la massima rapidità, per identificare e assicurare alla giustizia chi si è reso responsabile dell’accaduto.

“La sicurezza dei nostri cittadini è, e resterà, una priorità assoluta per questa Amministrazione. Non è un impegno che nasce oggi: già da agosto partiranno i lavori per realizzare le nuove camerate presso la Stazione dei Carabinieri, un intervento importante che ci permetterà di accogliere nuovi militari e rafforzare così la presenza dell’Arma sul nostro territorio.

Continuiamo a lavorare fianco a fianco con i Carabinieri e con la Polizia Municipale, per garantire un controllo costante e capillare che tuteli la tranquillità di tutti” – dichiara il Sindaco Querqui.