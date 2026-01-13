Ceccano, il pagamento per il trasporto scolastico attivo dal 14 gennaio: iscrizioni già possibili nonostante il disservizio tecnico

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Andrea Querqui informa le famiglie che le operazioni di pagamento relative alle iscrizioni al trasporto pubblico scolastico saranno attive a partire da mercoledì 14 gennaio.

Nel frattempo, le iscrizioni possono essere effettuate regolarmente: la piattaforma consente l’inserimento della domanda, mentre la fase di pagamento risulta temporaneamente non disponibile a causa di un down tecnico.

I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio: il termine indicato al Comune per la piena riattivazione funzionale è mercoledì, ma è stato assicurato il massimo impegno per anticipare la risoluzione e ripristinare la piattaforma quanto prima.

Si precisa inoltre che, una volta riattivata la funzione, il pagamento potrà essere effettuato anche in maniera posticipata, nei giorni successivi, senza penalizzazioni per le famiglie che hanno già completato l’iscrizione.

L’Amministrazione ringrazia cittadini e famiglie per la collaborazione e resta a disposizione per eventuali aggiornamenti.

Comunicato stampa Francesca Ciotoli, Assessore alla Pubblica Istruzione