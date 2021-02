Ceccano, il nuovo organo di S. Giovanni per ricordare tutte le vittime del covid, oggi alle ore 18,30

Alla memoria di Francesco Alviti, di Ilenia Pirri, di Pio Di Meo, di Fiammetta Misserville, di Rico Gizzi, di Valentina Aversa, di Pasqualina Mastrogiacomo, di Michelangelo Di Mario, quest’anno In memoriam aggiunge quella di tutti i morti per il covid 19. Sarà benedetto il nuovo organo di S. Giovanni, Battista, in Ceccano, espressione della comunità dei fedeli, sabato 27 febbraio 2021 ore 18,30, in diretta facebook sulla pagina https://www.facebook.com/corojosquindespresOltre ai brani di organo eseguito da Guido Iorio, ci sarà lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, affidato alle voci di Vittoria D’Annibale, Cinzia Cristofanilli e Veronica Spinelli, soprani, Fabiola Mastrogiacomo, mezzosoprano, Enrico Talocco, tenore. I cantanti saranno accompagnati dalla tromba di Massimiliano Malizia e dal liuto di Andrea Micheli, al pianoforte ci sarà Chiara Olmetti. La trasmissione in streaming sarà curata dal team Engine4you. La direzione artistica è di Mauro Gizzi.

comunicato stampa