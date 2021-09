Ceccano, “Il Coraggio di Cambiare”il Sindaco chiederà dei controlli sul depuratore”

È di poche ore la notizia dell’arresto del Presidente dell’ A&A Riccardo Bianchi, a seguito dell’indagine svolta dal N.I.P.A.A.F., che ha accertato, nel Cassinate, l’avvelenamento da acido solforico del Rio Pioppeto a causa del “malfunzionamento” del depuratore Cosilam.L’A&A, lo ricordiamo, è la stessa società che gestisce il depuratore ASI di Ceccano, e Ceccano (ricordiamo anche questo) è da alcuni anni in balia di tanfo insopportabile che rende impossibile la vita dei cittadini. Situazione che nelle ultime settimane è stata di nuovo segnalata e denunciata dal nostro coordinamento, che con le forze che lo compongono porta avanti da sempre questa battaglia, senza tuttavia ottenere un valido riscontro dalle autorità competenti.Ancora una volta restiamo interdetti davanti all’immobilismo del Sindaco Caligiore a cui, in qualità di primo cittadino e primo rappresentante locale a difesa della salute pubblica, porgiamo le seguenti richieste:- dato il coinvolgimento dell’A&A in un’indagine su inquinamento ambientale, e considerando il persistere del problema puzza a Ceccano, cosa intende fare il Sindaco? Chiederà dei controlli sul depuratore? E se ha già provveduto in tal senso potrebbe rendere edotta la cittadinanza sulle azioni che l’Amministrazione intende intraprendere in difesa della salute pubblica? e, rispetto alle intercettazioni tra Bianchi e De Angelis, come si pone il Sindaco Caligore, considerando che sussiste una palese contraddizione tra il voto espresso in favore del Presidente Asi e le azioni in difesa dell’ ambiente tanto millantate dell’attuale amministrazione, ma delle quali non vediamo neppure l’ombra?Restiamo a disposizione dei cittadini per raccogliere denunce e preparare, insieme a loro, una concreta azione di protesta.

Coordinamento politico “Il Coraggio di Cambiare” — foto archivio