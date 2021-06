Ceccano, “Il Coraggio di Cambiare”: Ruspandini e Caligiore diano spiegazioni sugli accordi politici con Pignalberi”

I due servizi de “Le Iene” ci lasciano sgomenti sulla figura di Fabrizio Pignalberi e sul legame con Fratelli d’Italia e Massimo Ruspandini.

Chiediamo al Senatore e al Sindaco Caligiore spiegazioni su quanto sta emergendo. Ci piace ricordare che il contributo di Pignalberi è stato sostanziale, avendo garantito 240 voti alla lista di Fratelli d’Italia e, dunque, contribuendo fattivamente alla vittoria al primo turno di Caligiore.

Si sta delineando la figura di un personaggio più volte citato per truffa, che al grido di “Dio, Patria e Famiglia” avrebbe truffato migliaia di euro a tanti cittadini. Un soggetto che ricordiamo bene nella nostra città, prodigo nel fare campagna elettorale per Roberto Caligiore e la sua coalizione, da sempre noti per la tanto decantata “coerenza”.

Il nostro sindaco, limitandosi a condividere la presa di distanza della sua leader Giorgia Meloni, non ha aggiunto nulla e non ha chiarito i rapporti con Fabrizio Pignalberi. Ma se è vero che Pignalberi non faceva più parte di Fratelli d’Italia, perché a Ceccano i suoi candidati erano presenti nella lista del partito, grazie all’accordo federativo stipulato proprio con il senatore Ruspandini? O la Meloni mente sapendo di mentire, oppure c’è chi ha stipulato accordi politici tenendo all’oscuro la segreteria nazionale, ma quest’ultima ipotesi sembra decisamente poco probabile.

Riteniamo questi tentativi di presa di distanza alquanto grotteschi e volti a spostare l’attenzione dal nodo politico della questione. Crediamo che i cittadini ceccanesi meritino delle risposte da chi amministra la città e ha vinto anche grazie ai voti di chi, dalla stessa Meloni, è stato definito un “truffatore”. Quanto accaduto con Pignalberi è, dunque, un precedente altamente pericoloso per la politica della nostra città.

Ora pretendiamo che venga interrotta la propaganda e che si dia un taglio netto ad atteggiamenti fintamente critici di un personaggio portato a Ceccano a prendere in giro i nostri concittadini. Basta con le false morali che puntualmente ascoltiamo in consiglio comunale, da chi certamente non è nelle condizioni di dare lezioni.

Capiamo che può essere anche vero che “Parigi val bene una messa”, ma se questi sono i personaggi con cui stringete accordi politici, vogliamo dirvi che non siete credibili. E invece di gettare fumo negli occhi dei ceccanesi, parlateci di Pignalberi.

Comunicato stampa a firma del Coordinamento Politico “Il Coraggio di Cambiare” – Foto web