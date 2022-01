Ceccano, Il Coraggio di Cambiare: “Proposta di test gratuiti per gli studenti, amareggiati per l’occasione mancata”

Apprendiamo con favore che anche a Ceccano la scuola ripartirà, dal prossimo 17 gennaio, con la didattica in presenza. Decisione che arriva dopo la precedente ordinanza con cui il Sindaco, in controtendenza con le direttive governative, decideva di chiudere per una settimana tutte le scuole, attivando la didattica a distanza.

Siamo contenti che si riparta in presenza, anche perché convinti che la settimana di stop non abbia causato un calo dei contagi. Pensiero evidenziato dai dati, che mostrano una crescita costante dei numeri negli ultimi giorni, arrivando a toccare quota 400 positivi nella nostra città.

Ci saremmo aspettati che l’amministrazione si fosse attivata, alla stregua di altri comuni, per garantire un rientro con ulteriori misure di tutela per studenti, docenti e personale scolastico. A tal proposito, il nostro consigliere Andrea Querqui aveva proposto all’assessore Sodani di organizzare delle giornate di screening per studenti ed insegnati della scuola primaria e dell’infanzia, da effettuare attraverso l’esecuzione di test diagnostici gratuiti.

Sodani sembrava aver accolto favorevolmente l’idea, investendo lo stesso consigliere del compito di verificare la sostenibilità economica della stessa per le casse comunali.

Ci spiace aver dovuto constatare, dopo il controllo effettuato presso gli uffici finanziati, che non c’era possibilità di impegnare denaro per questa iniziativa, nonostante i fondi covid che erano stati stanziati dal governo. Siamo stupiti e amareggiati per questa occasione mancata per l’intera comunità. Avevamo proposto un’iniziativa volta a garantire la sicurezza degli studenti, degli insegnanti e del personale, e che avrebbe fornito un concreto aiuto economico alle famiglie.

Ci chiediamo cosa abbia fatto il Sindaco in questa settimana di pausa delle lezioni e quali siano state le sue azioni amministrative per il bene della comunità.

Forse era troppo impegnato nel prendere, in maniera goffa come suo solito, i meriti per gli open day vaccinali per i bambini dai 5 agli 11 anni. Iniziativa dell ASL di Frosinone che, lo ricordiamo, ha coinvolto anche altre strutture della provincia oltre alla Casa della Salute di Ceccano.

