CECCANO – IL COMITATO CENTRO STORICO RIBADISCE CHE NON SI CANDIDERA’ ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI

Ancora una volta siamo stati tirati in ballo circa le liste elettorali in previsione della prossima tornata elettorale.

Ci danno come probabili concorrenti e quindi candidati alle prossime elezioni comunali.

Ribadiamo ora più che mai, che non ci candideremo. La politica che abbiamo in mente e che vogliamo attuare è un’altra.

Abbiamo portato in piazza più di un migliaio di persone qualche mese fa’ e in quell’ occasione abbiamo stretto un patto morale con i Ceccanesi: ridare importanza ai bisogni e perché no, anche ai sogni dei Cittadini; creando dei percorsi di cittadinanza attiva e momenti di confronto diretto al di là dei social.

Per questo, nei mesi successivi alla manifestazione sulla Legalita’ del 3 novembre, abbiamo incontrato altri comitati, e cittadini che ci hanno raccontato le loro esperienze.

Ci eravamo lasciati con l’idea di un incontro con tutte le forze in campo.

Abbiamo quindi preso tempo per riorganizzarci e nei prossimi giorni vi annunceremo la data di un incontro con la Cittadinanza.

All’incontro saranno invitati tutti : dal mondo dell’associazionismo, ai politici (candidati e no alle prossime elezioni) membri di altre realtà associative, semplici cittadini per ridisegnare ” La Ceccano che vorrei “.

Per quanto riguarda la campagna elettorale, annunciamo sin da ora che saremo presenti ma a modo nostro.

Chiederemo di incontrare, alla presenza della cittadinanza, tutti i candidati alle liste elettorali per le prossime elezioni.

A loro verra’ presenteremo un questionario di domande sul futuro della nostra citta’ e su come i candidati intenderanno affrontare i temi nodali dell’amministrazione del nostro territorio.

Quindi, per chi da per scontato o ci chiede ancora se saremo presenti alle elezioni, rispondiamo : si, saremo presenti, ma non come candidati.

COMUNICATO STAMPA