Ceccano, il Cinema – Teatro Antares riapre per un incontro pubblico

Un segnale importante per la città: il Cinema -Teatro Antares, chiuso ormai da tempo, tornerà ad accogliere i cittadini per un incontro pubblico promosso dal Comitato Centro Storico. L’appuntamento è fissato per domani pomeriggio alle ore 17:00 e alle 20:30 nella sala di Piazza Berardi.L’iniziativa, fortemente voluta dal comitato civico guidato da Patrizia Fabi, rappresenta un’occasione di confronto aperto sulle problematiche e sulle prospettive future di Ceccano. Tutti i cittadini e le associazioni sono invitati a partecipare, condividendo idee, necessità e proposte per immaginare insieme una Ceccano migliore.

Un teatro che torna alla comunità

Nei giorni scorsi, il Comitato Centro Storico aveva inoltrato la richiesta di utilizzo del teatro al Commissario straordinario del Comune, il Viceprefetto Fabio Giombini. La concessione dell’Antares assume un valore simbolico: riportare il teatro alla sua funzione originaria di luogo di aggregazione e confronto pubblico.L’Antares, infatti, è chiuso da tempo a causa di problemi di messa a norma e infiltrazioni d’acqua nei locali di servizio. Tuttavia, in un momento delicato per la città, questa apertura temporanea vuole essere un segnale di speranza e di rilancio per la vita sociale e culturale di Ceccano.

Partecipare per costruire il futuro

L’incontro sarà una vera e propria “assemblea cittadina”, in cui ognuno potrà prendere la parola per contribuire alla discussione sul futuro del centro storico e della città. Un’occasione da non perdere per chi ama Ceccano e vuole essere parte del cambiamento.