Ceccano: il centrodestra vara il regolamento per le primarie del 16 marzo

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

Il centrodestra di Ceccano si prepara alle primarie di coalizione per la scelta del candidato unitario alla carica di sindaco. Sabato pomeriggio si è svolta una riunione organizzativa tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e le liste civiche che hanno deciso di partecipare alla consultazione, che si terrà domenica 16 marzo dalle ore 10 alle 20.

L’incontro è stato promosso dal neopresidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, Rino Liburdi, che ha dato seguito alla decisione assunta dai vertici regionali e provinciali dei partiti del centrodestra.

Le regole delle primarie

Il regolamento approvato prevede che le candidature debbano essere presentate al comitato organizzatore entro le ore 12 di mercoledì 12 marzo. Ogni candidato dovrà raccogliere tra 25 e 50 firme a sostegno della propria candidatura e presentare una proposta scritta di 5 punti programmatici, che verranno illustrati in un’assemblea pubblica convocata per venerdì 14 marzo.

I nomi in corsa

In attesa delle presentazioni ufficiali, i primi nomi che circolano con maggiore insistenza sono:

Ugo Di Pofi , imprenditore indipendente e leader del gruppo civico Sempre con Ceccano, vicino a Fratelli d’Italia.

, imprenditore indipendente e leader del gruppo civico Sempre con Ceccano, vicino a Fratelli d’Italia. Stefano Gizzi , avvocato e possibile candidato della Lega, sostenuto dal gruppo Monumento per Amore di Ceccano.

, avvocato e possibile candidato della Lega, sostenuto dal gruppo Monumento per Amore di Ceccano. Antonella D’Annibale, avvocato e membro del direttivo provinciale di Forza Italia, il cui nome è tra i più accreditati nel partito.

Forza Italia deve ancora ufficializzare il proprio candidato, mentre Tonino Aversa, in rotta con i vertici provinciali e regionali del partito, ha scelto di non sostenere la coalizione di centrodestra, appoggiando invece Fabio Giovannone, il quale ha deciso di non partecipare alle primarie.

Un clima di ottimismo nella coalizione

Dal punto di vista politico, la coalizione sembra compatta e fiduciosa. Il presidente di Fratelli d’Italia, Rino Liburdi, ha sottolineato come la linea di unità impressa dai vertici provinciali, tra cui Massimo Ruspandini, Nicola Ottaviani e Rossella Chiusaroli, stia favorendo un clima di collaborazione tra le forze di centrodestra.

Le prossime giornate saranno decisive per definire il quadro delle candidature e prepararsi al voto del 16 marzo.