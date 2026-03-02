Ceccano: il 6 Marzo prima nazionale del libro “Voto alle donne” dello storico Mario Avagliano

Si svolgerà venerdì 6 marzo alle ore 17.30 a Ceccano presso il caffè letterario Sinestesia la prima presentazione nazionale del libro “Voto alle donne La storia di una battaglia, dalle suffragette alla Costituente” di Mario Avagliano e Marco Palmieri edito da Einaudi.

A ottant’anni da un momento di svolta, Mario Avagliano e Marco Palmieri ci accompagnano attraverso un lungo viaggio, che viene ripercorso per mezzo di diari, lettere, memorie e altri documenti, dall’Unità d’Italia senza madri fino alle madri costituenti del 1946.

Il primo voto delle donne italiane avvenne il 2 giugno 1946, dopo la guerra e il fascismo. Ma la battaglia per i diritti e l’emancipazione femminile in Italia ha alle spalle una storia lunga e avvincente, dalle appassionate patriote del Risorgimento alle battagliere femministe di fine Ottocento che rompono gli atavici vincoli della cultura patriarcale del tempo, dalla mobilitazione nella prima e nella seconda guerra mondiale alla Resistenza e al referendum tra monarchia e repubblica. Con l’autore Mario Avagliano interverrà la dott.ssa Emanuela Piroli presidente del consiglio del comune di Ceccano. L’evento sarà moderato dallo scrittore Diego Protani. Un altro importante evento culturale nella città di Ceccano. La cittadinanza è invitata a partecipare.