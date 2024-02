Ceccano, il 22 Febbraio da Sinestesia si presenta Osannaples

Si svolgerà a Ceccano giovedì 22 Febbraio alle ore 17.30 presso il caffè letterario Sinestesia la presentazione del libro Osannaples di M. Deborah Farina ed edito dalla LFA Publisher. Sarà presente con l’autrice anche Antonio Tentori e l’evento sarà moderato dallo scrittore Diego Protani.

Il libro narra la controcultura musicale di Napoli a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, fino all’esplosione del Naples Power, raccontata attraverso la storia degli Osanna, fondatrice del prog-rock partenopeo. Lino Vairetti, leader della band, ne rievoca le tappe, in un lungo excursus tra tradizione e avanguardia, rivoluzione politica e musicale. Un viaggio psichedelico tra passato e presente, nell’alternarsi tra piani reali e mondi onirici, personaggi surreali e visioni mistiche. Gli Osanna diventano così paradigma di una più grande storia artistica e culturale, in cui il rock progressivo italiano risiede tra le maggiori suggestioni sonore contemporanee.

M. Deborah Fariba è Regista, autrice, scrittrice, studiosa di cinema, artista figurativa, sceneggiatrice e montatrice, scrive, dirige, interpreta, produce film di genere e documentari ponendosi tra le maggiori autrici italiane di sperimentazione. Studiosa di cinema espanso e underground, scrive, tra gli altri, la trilogia sul cinema indipendente americano (a partire da “Filmakes. Le storie del cinema indipendente”) e dirige alcune collane editoriali sul cinema. Scrive e dirige diverse produzioni cinematografiche tra cui i lungometraggi “Paranoyd”, “Anarchitaly”, “Down by Di Leo”, “Osannaples”, “Milano calibro 9: le ore del destino”, che presenta in festival internazionali tra i quali: Mostra del Cinema di Venezia, Festa del Cinema di Roma, Torino Film Festival, Seeyousound, Tribeca, Festival du cinema du monde di Parigi, Los Angeles Italia, Ischia global fest, Ravenna Nightmare. E’ vincitrice tra gli altri, del Premio Telethon per la ricerca di nuovi linguaggi artistici ed espressivi, del Premio speciale della critica all i-Fest con “Osannaples”, del Vespertilio Award per il miglior documentario con “Milano calibro 9: ole ore del destino”.

Antonio Tentori Sceneggiatore, scrittore, saggista, è considerato uno dei massimi esperti sul cinema di genere italiano. Tra le sue opere “Nero profondo”, “La bestia dentro”, “Fantastico Tex!”, “Tutto Dario Argento dallaA alla Z”, “Sandokan, la tigre della Malesia”. Come sceneggiatore ha lavorato, tra gli altri, con Aristide Massaccesi (“Ritorno dalla morte – Frankenstein 2000”), Sergio Stivaletti (“I tre volti del terrore”), Bruno Mattei (“Fuga orientale”, “Anime Perse”, “L’isola dei morti viventi”), Dario Argento (“Dracula 3D”) e Lucio Fulci (“Demonia”, “Un gatto nel cervello”).

L’incontro è patrocinato dalla rete delle associazioni di Ceccano.

COMUNICATO STAMPA