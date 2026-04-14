Ceccano: il 15 aprile Fabio Salamida e il suo Ciuf Ciuf da Sinestesia

Si svolgerà a Ceccano mercoledì 15 Aprile alle ore 17.30 presso il caffè letterario Sinestesia la presentazione del libro di Fabio Salamida “Ciuf! Ciuf! ” edito da People.

È al fischio di Ciuf! Ciuf! che Fabio Salamida ci propone un ritratto di Matteo Salvini ironico e dissacrante. L’autore, però, non si cimenta soltanto in una canzonatura di uno dei personaggi più inspiegabilmente longevi della politica italiana, ma realizza un’opera di disvelamento dei suoi fallimenti da ministro dei Trasporti: ritardi cronici, opere incompiute, amicizie imbarazzanti e tradimenti “insospettabili”, il tutto camuffato dietro alla più retriva retorica nazionalista e patriottarda, capace solamente di scaricare le responsabilità sul nemico di turno, che siano le persone migranti o i comunisti. In questo libro, Salamida richiama con puntualità il “girasagre cheerleader” al suo dovere, cioè quello di far arrivare i treni in orario, evitando di distrarsi tra un arrosticino e un liscio. I treni, maledizione! Ciuf! Ciuf!

Porterà i saluti l’assessore alla cultura Ciotoli Alessandro e l’evento sarà moderato da Diego Protani e Valentino Bettinelli.