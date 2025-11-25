Ceccano: Il 1 Dicembre L’ON. Enzo Amendola presenta il suo libro da Sinestesia

Si terrà Lunedì 1 Dicembre alle ore 17.30 presso Sinestesia a Ceccano la presentazione del libro di Enzo Amendola L’Imam deve morire edito da Mondatori.

Amendola oggi deputato del Partito Democratico è stato già ministro per gli affari europei del governo Conte , sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri con delega agli affari europei del Governo Draghi e sottosegretario anche con i governi Renzi e Gentiloni.

Intrecciando verità storica e finzione letteraria, Enzo Amendola mette in scena un grande intrigo internazionale, sulle orme dei classici del genere. Un romanzo che fa riemergere uno dei misteri più fitti dello scorso secolo – passato alla cronaca come il “caso Moro d’Oriente” – con il passo del thriller e la completezza del saggio.

All’incontro parteciperanno anche il Sindaco Andrea Querqui, la Presidente del consiglio Piroli e Danilo Grossi della direzione nazionale del Pd. Modererà l’evento lo scrittore Diego Protani.