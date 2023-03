Ceccano – Grande successo per il concorso “Giovani Chef ciociari”

Si è concluso mercoledì 22 febbraio la prima edizione del concorso “Giovani chef ciociari “organizzato dalla Pro- loco Ceccano e dalla rete di associazioni, in collaborazione con l’ Istituto Alberghiero.

Ad aprire i lavori del concorso coordinato dal prof Daniele Frioni è stata la Dirigente scolastica Prof.ssa Alessandra Nardoni e il vicepreside prof. Crocca che hanno subito evidenziato la validità dell’ iniziativa proposta dalla Pro- Loco al loro Istituto.

Sono stati 12 i ragazzi del settore cucina che hanno partecipato alla gara .Agli studenti è stato affidato il compito di realizzare un piatto con i prodotti tipici della ciociaria .

Al primo posto si sono classificati Valeria d’ Avelli e Danilo Forte, con il loro saccottino di pasta fresca con salsiccia nostrana, broccolo di agricoltura Lac e Steccata di Morolo su salsa di pomodoro aromatizzata al basilico;al secondo posto si sono classificati : Chiara Fiorini e Marchetti Asia mentre il terzo posto è stato assegnato a Sofia Trapani e Matteo Iacobucci.I piatti sono stati esaminati dalla giuria composta da Giacinto Sellari, Simone Taglienti e Daniele Frioni

Le aziende sponsor del concorso sono state tutte di spessore: Molino Sul Clitunno con le farine Oro Puro ,Guglielmi Carni , Caseificio Scarchilli con la famosa steccata di Morolo e Laboratorio agricolo ciociaro con la loro agricoltura biodinamica e hanno avuto modo di presentare agli studenti le peculiarità dei loro prodotti sottolineando come il buon cibo della nostra terra possa fare da volano per il turismo enogastronomico.

Al termine del convegno Cibo e turismo che ha preceduto il concorso e ha visto la presenza dei produttori locali , il prof. Daniele Frioni ha sottolineato che l’iniziativa ci permette di valorizzare il patrimonio agroalimentare che la ciociaria ci offre con una gamma inconfondibile di gusti, sapori e profumi con i quali si possono realizzare un’ incredibile varietà di piatti e di diverse ricette che non hanno eguali . In tale direzione si può realizzare il binomio tra turismo e cibo .Inoltre il concorso è stato un imput che ha permesso alle nuove leve di cucina di assaporare momenti di sana competizione e di confronto tra loro.

Tutte le aziende hanno invitato gli studenti a farsi avanti ad essere creativi , a mettersi in gioco , a partecipare ai bandi perchè dal nostro territorio possono uscire prodotti eccellenti che potrebbero varcare i confini dell’ Italia e dell’Europa . I ragazzi del LAC( Laboratorio agricolo ciociaro ) hanno anche lanciato un’ appello : non abbandoniamo le nostre terre, mettiamoci insieme , costruiamo delle reti perchè il nostro territorio è oro e noi ancora non ne siamo consapevoli.

Il Presidente della Pro-Loco Danilo Diana promotore dell’ iniziativa , ha ringraziato tutti i partecipanti e ha invitato gli studenti a coltivare la passione elemento fondamentale per essere chef.

Il concorso ha ricevuto il plauso del Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Nardoni dato cha ha introdotto il convegno e del vicepreside prof. Domenico Crocca

COMUNICATO STAMPA