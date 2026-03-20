Ceccano – Grande successo per il concorso “Giovani Chef Ciociari”

Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il concorso “Giovani Chef Ciociari”, promosso dalla Pro Loco Rete Associazione in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Ceccano. Un’iniziativa che ha saputo valorizzare il talento, la creatività e la passione dei giovani studenti del territorio.

Protagonisti dell’evento sono stati gli alunni delle classi 4A e 4B, che hanno partecipato con un totale di 10 gruppi, dando vita a una competizione ricca di idee innovative e forte legame con la tradizione gastronomica locale.

Ad aggiudicarsi il primo premio sono state Barbato Martina e Melissa Saputo, con il piatto dal titolo “Verza d’autunno”, apprezzato per l’equilibrio dei sapori, la presentazione e la capacità di reinterpretare ingredienti del territorio in chiave contemporanea.

Il secondo premio è stato assegnato a Ciotoli Leonardo e De Luca Gioia, autori del piatto “Suprema di pollo con crema di cavolo verza viola, bieta al salto e spolverata di gran cacio di Morolo”, che ha conquistato la giuria per tecnica e armonia degli abbinamenti.

Gli studenti sono stati guidati con competenza e dedizione dai professori Daniele Frioni, Giovanni Cerro e Daniele Cardinale, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento particolare va al Dirigente Scolastico, dott. Francesco Senatore, che ha sostenuto con convinzione l’iniziativa, contribuendo alla sua piena realizzazione.

Il concorso si conferma un’importante occasione di crescita formativa e valorizzazione delle eccellenze locali, nonché un momento di incontro tra scuola, territorio e tradizione culinaria.

Un sentito ringraziamento va inoltre agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Slow Food, BCC Roma, La Molisana, L’Agricolo Ciociaro, Molino sul Clitunno, Guglielmi Carni, Azienda Scarchilli, Salumificio San Vincenzo e Azienda Lucia Iannotta.

La Pro Loco Rete Associazione esprime grande soddisfazione per il successo dell’evento e rinnova il proprio impegno nel sostenere progetti dedicati ai giovani e alla promozione delle risorse enogastronomiche della Ciociaria.