Ceccano, grande successo di partecipazione per Bonafoni e Querqui

L’incontro era importante e c’era attesa ma a Pane e Amore e Ceccano c’erano davvero moltissimi cittadini per l’evento a supporto della candidatura di Andrea Querqui con la presenza di Marta Bonafoni. Dopo i saluti del segrerario del Pd Conti Giulio ha preso parola la candidata Veronica Anelli che ha affrontato i temi di sviluppo locale e lavoro.Il candidato Valentino Bettinelli ha evidenziato le criticità delle periferie e il totale abbandono del centro storico. Invece Emanuela Piroli ha voluto precisare alcune considerazioni sulla questione della sanità ” Cio’ che ha detto Rocca sulla casa della salute non corrisponde alla realtà,una struttura sanitaria ignorata in otto anni di amministrazione Caligiore. Tra le altre prese in giro che ha detto Rocca c’è quella della tac con contrasto. La radiologia di Ceccano non ha il personale infermieristico ma soprattutto non ha il tecnico di radiologia che ha disposizione solo 16 ore da dividere con Ferentino e Pontecorvo”.Il candidato sindaco Andrea Querqui ha tuonato ” Va promossa l’apertura di nuove attività commerciali al centro storico per renderlo attrattivo e inclusivo, siamo stati nelle periferie e ci siamo resi conto delle problematiche evidenti dei servizi come la manutenzione ordinaria delle strade, un ‘ illuminazione adeguata e della cura degli spazi verdi in tutte le contrade.In fondo il centro destra ha fatto solo due lavori, piazza xxv Luglio e Piazza Mancini ma era meglio che non li facevano perchè le hanno peggiorate”. Ha concluso il dibattito la coordinatrice della segreteria nazionale del pd Marta Bonafoni ” Io ho moltissima fiducia per queste elezioni, perchè c’è un ottimo dialogo con la città, non c’è improvvisazione perchè c’è chi questa città l’ha percorsa con la fatica e non ha mollato un secondo per restituire Ceccano alla sua dignità e al suo futuro. Rilanciare Ceccano anche per il destino delle prossime generazioni. Rocca due delibere ha fatto, la seconda diceva “Soldi alla sanità privata”, si è presentato ed ha dichiarato da che parte sta”.

Correlati