Ceccano, grande partecipazione al IV incontro “Le ragioni del NO” con il magistrato Massimo Lisi

Prosegue con numeri in costante crescita il ciclo di incontri pubblici promosso da Fare Verde Provincia di Frosinone APS per approfondire, con il supporto di esperti del settore, i contenuti della riforma della giustizia e le motivazioni alla base del “NO”. Il quarto appuntamento, ospitato nei locali di Sinestesia a Ceccano, ha visto protagonista il magistrato Dott. Massimo Lisi, che ha guidato il pubblico attraverso un’analisi puntuale e priva di estremismi.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio di confronto serio e documentato, sta registrando un successo superiore alle aspettative. Anche a Ceccano la sala era gremita, segno di un interesse crescente verso un tema che tocca da vicino il funzionamento delle istituzioni e i diritti dei cittadini.

Nel suo intervento, il Dott. Lisi ha illustrato le principali ragioni del NO, soffermandosi su alcuni nodi critici della riforma e chiarendo diversi aspetti spesso oggetto di semplificazioni o slogan. Particolarmente vivace il confronto con il pubblico anche sulla riforma costituzionale che dovrebbe nascere da un ampio consenso trasversale, non da una sola maggioranza politica. Quando la revisione della Carta appare legata a un ciclo politico contingente, cresce il rischio di instabilità istituzionale e ogni maggioranza che seguirà nel tempo potrebbe voler riscrivere le regole del gioco.

L’incontro si è distinto per il clima civile e costruttivo: nessuna tifoseria, nessuna contrapposizione ideologica, ma un dialogo fondato su competenze tecniche e argomentazioni verificabili. Un approccio che gli organizzatori rivendicano come cifra distintiva dell’intero percorso.

L’incontro si è concluso con l’intervento dell’Avv, Cristina Micheli Vicesindaco del Comune di Ceccano che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale. Presenti anche i Dott. Martino e Petricca Consiglieri Comunali di Frosinone.

L’incontro è stato moderato dal Dott. Giulio Rossi.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS rinnova l’invito ai cittadini a informarsi con attenzione, evitando di affidarsi a slogan o a interpretazioni superficiali diffuse da figure prive di adeguata preparazione giuridica. La complessità delle norme che regolano la Magistratura – è stato ricordato – richiede studio, prudenza e un confronto serio con chi opera quotidianamente nel settore.

Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di offrire ulteriori occasioni di approfondimento e di partecipazione consapevole.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS

Fare Verde Ceccano