Ceccano, grande partecipazione al corso sulla celiachia e sulla cucina senza glutine

Si è svolto lunedì 16 marzo presso l’Istituto Alberghiero IPSSAR di Ceccano il corso di formazione dedicato alla celiachia e alla cucina senza glutine, rivolto agli operatori del settore della ristorazione e dell’accoglienza.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con ARSIAL, ha visto il fondamentale contributo dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Lazio, da anni impegnata nella tutela della salute delle persone celiache e nella diffusione di una corretta cultura dell’alimentazione senza glutine. Grazie al supporto di AIC Lazio, il percorso formativo ha potuto offrire contenuti qualificati e aggiornati, con un’attenzione particolare agli aspetti pratici e alla sicurezza alimentare.

Determinante è stata anche la collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Ceccano, guidato dal dirigente scolastico dott. Francesco Senatore, che ha sostenuto con convinzione l’iniziativa, favorendo il coinvolgimento attivo della scuola in un percorso di formazione di grande valore educativo e professionale.

Gli incontri formativi, rivolti sia agli studenti dell’istituto sia agli operatori della ristorazione, sono stati tenuti dalla dott.ssa Clarissa Bucciarelli, professionista che collabora con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Lazio, che ha approfondito in modo chiaro e puntuale i temi legati alla celiachia, alle esigenze alimentari delle persone celiache e alle corrette pratiche da adottare nelle cucine professionali per prevenire le contaminazioni e garantire la sicurezza degli alimenti senza glutine. Un contributo che si inserisce pienamente nella missione di AIC Lazio di promuovere consapevolezza, competenza e responsabilità nel settore della ristorazione.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione degli studenti dell’istituto alberghiero che, nel corso dei diversi momenti formativi, hanno preso parte attivamente agli incontri, acquisendo competenze fondamentali per il loro futuro professionale e sviluppando una maggiore sensibilità verso le esigenze alimentari delle persone celiache.

Il percorso formativo si concluderà sabato 21 marzo a Ceccano, presso il Centro Pastorale di via Roma, con un importante convegno dedicato alla celiachia e alla cucina senza glutine. All’incontro prenderanno parte numerosi esperti del settore, tra cui i componenti del Comitato Scientifico Regionale di AIC Lazio, che offriranno un contributo qualificato all’approfondimento degli aspetti sanitari, nutrizionali e professionali legati alla corretta gestione dell’alimentazione senza glutine.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Presidente di AIC Lazio, che dichiara:

«Questo è un passaggio fondamentale per la nostra Regione. La nuova legge regionale ci permetterà di migliorare concretamente la vita delle persone celiache: più informazione, maggiore consapevolezza ma soprattutto diagnosi più rapide e sicure».

L’iniziativa rientra nel progetto “Lazio Senza Glutine”, finanziato dalla Regione Lazio e realizzato con il supporto di ARSIAL e di AIC Lazio, con l’obiettivo di diffondere conoscenze e competenze sulla celiachia e promuovere una cultura dell’alimentazione sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.

Un appuntamento che conferma il valore della formazione e della collaborazione tra istituzioni, scuola, professionisti e associazioni come AIC Lazio, impegnata quotidianamente nel garantire informazione scientifica, tutela della salute e qualità della vita alle persone con celiachia.