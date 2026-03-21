Ceccano, grande partecipazione al convegno sulla celiachia: istituzioni, medici e scuola uniti per informare e sostenere i pazienti

Importante momento di informazione e sensibilizzazione sulla celiachia a Ceccano, dove si è svolto presso il Centro Pastorale cittadino un partecipato convegno dedicato a una patologia che interessa un numero sempre crescente di persone.

All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, che ha voluto sottolineare il valore dell’incontro sia dal punto di vista sanitario sia da quello sociale, evidenziando l’importanza di creare momenti di confronto e approfondimento su tematiche legate alla salute pubblica.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Associazione Italiana Celiachia – sezione Lazio, al presidente Angelo Moccia e al referente provinciale Pasquale Bucciarelli, per l’impegno costante portato avanti sul territorio nel promuovere informazione, assistenza e supporto alle persone affette da celiachia.

Nel corso del convegno i medici intervenuti hanno offerto un contributo scientifico di grande valore, illustrando le caratteristiche della patologia, le modalità di diagnosi e le corrette strategie alimentari per gestire la malattia, contribuendo così ad aumentare la consapevolezza tra i cittadini.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata anche la partecipazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero, che hanno dimostrato impegno e professionalità, offrendo un contributo concreto alle attività dell’evento e ribadendo il ruolo della scuola nella diffusione della cultura dell’inclusione alimentare.

L’iniziativa si è confermata un’importante occasione per approfondire una patologia che coinvolge molte famiglie e per promuovere una maggiore attenzione alla qualità della vita delle persone celiache.

«Fare rete tra istituzioni, scuola e mondo sanitario – ha evidenziato il sindaco Querqui – è fondamentale per costruire una comunità sempre più inclusiva, consapevole e attenta alla salute».

Un messaggio chiaro che sottolinea come la collaborazione tra realtà diverse possa rappresentare uno strumento decisivo per rafforzare la prevenzione, l’informazione e il sostegno a chi convive con la celiachia