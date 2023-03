Ceccano, gli alunni dell’Istituto Comprensivo 1in visita all’ufficio postale

Ieri, martedì 14 marzo, 18 alunni della seconda media dell’Istituto Comprensivo 1 di Ceccano, accompagnati dai docenti di sostegno, si sono recati nell’ufficio postale in Via Madonna della Pace, per una visita guidata nell’ambito del progetto denominato “Potenziamento dell’autonomia personale e sociale”.

Ad accoglierli il direttore della sede, Eleuterio Pantanella, Tiziana Dentice, referente della Filatelia di Poste Italiane e le colleghe Antonia Tiberia e Maria Domenica Cristofanilli che hanno accompagnato i ragazzi in un percorso conoscitivo relativamente alle attività che gli impiegati svolgono quotidianamente all’interno dell’ufficio postale.

Molti sono stati gli spunti per gli studenti che hanno interagito con il personale chiedendo ulteriori dettagli e informazioni sui servizi e i prodotti aziendali e sperimentando direttamente alcune operazioni postali.

I ragazzi hanno manifestato molto interesse anche sui temi sui temi legati al risparmio, al servizio di recapito e più in generale al settore della corrispondenza e all’importanza che ancora la lettera tradizionale può continuare ad avere come mezzo di comunicazione e come invito alla scrittura. Al termine del percorso, proprio per sottolineare queste ultime suggestioni, ogni studente ha ricevuto in omaggio una cartolina filatelica che hanno affrancato e spedito dall’ufficio postale al proprio domicilio.

COMUNICATO STAMPA