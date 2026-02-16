Ceccano, giovedì 19 Febbraio Incontro in memoria di Pio La Torre e Adesione ad Avviso Pubblico

Si svolgerà giovedì 19 Febbraio alle ore 18 presso la sala consiliare del comune di Ceccano la manifestazione in memoria di Pio La Torre dirigente del Partito Comunista Italiano assassinato dalla mafia il 30 aprile 1982 insieme a Rosario Di Salvo.

l 12 gennaio 2007 la Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha emesso l’ultima di una serie di sentenze che ha portato a individuare in Giuseppe Lucchese, Nino Madonna, Salvatore Cucuzza, e Pino Greco, gli autori materiali dell’omicidio. Dalle rivelazioni di Cucuzza, diventato collaboratore di giustizia, è stato possibile ricostruire il quadro dei mandanti dell’eccidio, identificati nei boss Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Antonino Geraci.

Nell’occasione verrà annunciata l’adesione del comune di Ceccano ad Avviso Pubblico Una rete di enti locali che concretamente si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

Porteranno i saluti il sindaco della città di Ceccano Andrea Querqui e la presidente del consiglio Emanuela Piroli, interverranno all’incontro Marco Galli di Amici di Avviso Pubblico, e Franco La Torre figlio di Pio la Torre . Franco è stato Presidente della Consulta Antimafie della Provincia di Roma e membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio della Legalità della Fillea, del Comitato dei Garanti di SOS Impresa, associazione contro il racket e le estorsioni e della Commissione consultiva permanente di “Avviso Pubblico – Associazione di enti locali e regionali per la formazione civile contro le mafie”. È stato membro dell’Ufficio di Presidenza di Libera fino a dicembre 2015 e Presidente di Flare – Freedom Legality and Rights in Europe, la rete che raccoglie circa 40 organizzazioni impegnate nel contrasto al crimine organizzato .

L’adesione ad Avviso pubblico e il ricordo di Pio la Torre è un ulteriore concreto impegno dell’attuale amministrazione comunale in termini di legalità e promozione della trasparenza essendo stata vittima la nostra cittadina di gravi problemi giudiziari .

Modera l’incontro lo scrittore Diego Protani.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

COMUNICATO STAMPA

