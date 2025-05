Ceccano, Giovannone punta sui giovani e sulla famiglia: «Contro lo spopolamento, lavoro, casa e incentivi»

Ceccano – In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, il candidato sindaco Fabio Giovannone lancia un messaggio chiaro e concreto sui social: contrastare il calo demografico che da anni affligge la città, investendo su lavoro, casa e sostegno alle giovani coppie.

«Da 23.098 a 22.098: Ceccano ha perso 1.000 abitanti in 25 anni – scrive Giovannone – Le nascite diminuiscono e i giovani se ne vanno per cercare lavoro e costruirsi un futuro altrove».

Per invertire questa tendenza, Giovannone propone un piano articolato che prevede:

Sbocchi occupazionali sul territorio per trattenere i giovani;

Alloggi a costo agevolato, accessibili per chi vuole restare o rientrare in città;

Detrazioni fiscali pensate per incentivare le giovani coppie a mettere radici a Ceccano.

«Restare in città deve tornare a essere una scelta possibile e vantaggiosa», sottolinea il candidato, che pone la famiglia al centro del suo progetto politico. Un tema chiave, quello della natalità e della fuga dei giovani, che diventa priorità programmatica in vista delle prossime elezioni amministrative.