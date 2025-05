Ceccano, Giovannone propone uno sportello multiservizio per i cittadini

Ceccano – Un ufficio multiservizio a diretto contatto con i cittadini: è questa una delle proposte avanzate da Fabio Giovannone, candidato a sindaco di Ceccano, nell’ambito della sua campagna elettorale. L’iniziativa mira a rafforzare il dialogo tra amministrazione e comunità, semplificando le relazioni con la macchina comunale.

Il progetto prevede l’istituzione di un front office accessibile, in cui i ceccanesi potranno ricevere informazioni, assistenza su pratiche burocratiche e supporto su tematiche di interesse pubblico. Dall’iter amministrativo alle attività culturali, passando per iniziative ricreative e turistiche, lo sportello sarà pensato come punto di riferimento unico per l’orientamento e la partecipazione attiva dei cittadini.

“Un’amministrazione moderna deve saper ascoltare e rispondere in modo efficace”, ha dichiarato Giovannone. “Il front office sarà un canale diretto, trasparente e operativo, che darà voce alle esigenze della nostra città”.

La proposta si inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento dei servizi comunali, puntando su accessibilità, efficienza e valorizzazione del territorio.