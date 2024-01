Ceccano, Gianfranco Pannone e Arianna Mortelliti presentano i loro libri da Sinestesia

Due giornate importanti dal punto di vista culturale presso il Caffè Letterario Sinestesia di Ceccano sito in via Fabrateria Vetus.

Domani,Venerdì 12 Gennaio, alle ore 17,30 sarà presente il regista Gianfranco Pannone che presenterà il suo libro “E’ reale Guida empatica del cinedocumentarista” edito da Art Digiland. Nel libro il desiderio, anche provocatorio, dell’autore di rivolgersi non solo a chi si occupa di “cinema del reale”, ma allo spettatore. Quello stesso spettatore che oggi, assalito da una miriade di input, si imbatte e spesso inciampa in una sempre più ambigua rappresentazione della realtà. Forte di un’esperienza trentennale e attento ai giovani aspiranti filmmakers (l’autore, tra l’altro, insegna regia), Pannone ci conduce in un originale percorso nell’appassionante lavoro del regista di documentari, che lui ama chiamare “cinedocumentarista”, convinto che lo sguardo documentario sia legato non solo ai contenuti, come impone una vulgata lunga a morire, ma soprattutto al linguaggio delle immagini e al sapiente utilizzo creativo che se ne può fare. Interverrà anche lo storico Gerry Guida.

Sabato 13 gennaio alle ore 17.30 invece sarà la volta di Arianna Mortelliti che presenterà il suo nuovo libro Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni edito da Mondadori. Arianna Mortelliti, alla sua prima prova narrativa ma cresciuta alla scuola del nonno Andrea Camilleri, scrive un romanzo decisamente intrigante, calibrando suspense e informazioni all’interno di una struttura a dialoghi che, progressivamente, scioglie nodi e ambiguità.

Saranno presenti Rocco Mortelliti sceneggiatore e regista, Alessandrà Mortelliti attrice e regista e come ospite speciale Patò.

I due incontri saranno moderati dallo scrittore Diego Protani. Gli eventi sono patrocinati dalla rete delle associazioni di Ceccano.

