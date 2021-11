Ceccano, furto aggravato: denunciato 61enne del posto

In Ceccano, i militari della locale Stazione, a seguito di attività d’indagine, deferivano in stato di libertà per “furto aggravato” un 61enne del posto, già censito. È stato infatti lui a rubare un Crocifisso, due candelabri e un tabernacolo dall’interno dalla Chiesa di “San Nicola” nella cittadina fabreterna. I militari, ricevuta la segnalazione dal parroco, acquisivano e visionavano immediatamente le registrazioni del sistema di video sorveglianza installato presso il suddetto luogo di culto e riconoscendo, senza dubbi il predetto, già noto per aver commesso altri furti, eseguivano una perquisizione presso il suo domicilio recuperando dapprima il Crocifisso e i candelabri ed il giorno successivo, anche grazie all’ausilio del personale della Polizia Municipale di Ceccano, rinvenivano il tabernacolo completo delle ostie, senza apparenti danni. L’intera refurtiva è stata restituita alla Chiesa e rimessa al suo posto.

