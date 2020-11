Ceccano (FR) – Un arresto e una denuncia per detenzione di documenti di identità falsi

Nel pomeriggio di ieri a Ceccano i Carabinieri della locale Stazione traevano in arresto una 49enne, per detenzione di documenti di identità falsi, e deferivano in stato di libertà per lo stesso reato una 62enne, entrambe campane e già gravate da reati contro il patrimonio. Nei pressi di un noto locale di ristorazione della zona i militari operanti notavano le due donne, in compagnia di altre tre persone. Alla vista dei Carabinieri l’arrestata gettava qualcosa in un vicino cespuglio e tale gesto, seppur repentino, non passava inosservato ai Carabinieri che immediatamente bloccavano la donna e recuperavano una carta di identità ed una tessera sanitaria riportanti la foto della 62enne deferita in stato di libertà, ma con generalità false di una donna residente a Frosinone. L’arrestata dopo le formalità di rito è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Frosinone, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di lunedì 9 novembre.

