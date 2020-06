I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo e così hanno avvisato le forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione dell’uomo da una finestra e hanno trovato Franco Spagni, 55 anni senza vita nel pomeriggio di ieri nel quartiere Di Vittorio a Ceccano. Sono in corso le indagini e non si esclude l’esame autoptico.

Correlati