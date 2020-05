Ceccano (FR) – Troupe di Striscia la Notizia aggredita con pugni, sassi e bastoni

Questo pomeriggio la troupe di Striscia la Notizia il tg satirico di Canale 5, e’ stata aggredita a Ceccano dove era tornata per concludere l’inchiesta partita da una denuncia per una vendita di mascherine mai consegnata. Moreno Morello e la sua tropue erano gia stati precedentemente a Ceccano per lo stesso motivo. Si e’ sfiorata la tragedia il giornalista e i suoi 4 operatori sono stati aggediti con pugni lanci di sassi bastoni e attrezzi da giardino durante le riprese ed un operatore e’ stato colpito da un pugno al volto finendo lungo a terra. .Anche i militi arrivati sul posto tempestivamente hanno fatto fatica a mettere fine all’aggressione anche loro aggrediti e un Carabiniere e’ stato morso da un cane. I militi hanno tratto in arresto gli aggessori della troupe di Striscia la Notizia.

redazione

