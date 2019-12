Erano circa le 5 quando due malviventi a volto scoperto e armati di pistola, hanno intimato i dipendenti del Mc Donald, in via Monti Lepini, facendosi consegnare l’incasso per poi dileguarsi. Per fortuna nessuno dei dipendenti è rimasto ferito,ma solo tanta paura. È caccia ai malviventi da parte delle forze dell’ordine

