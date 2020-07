Ceccano (FR) – Prepararsi bene al Liceo, un video corso di matematica per i nuovi allievi di prima

Un corso on line con tanti video preparati dagli stessi insegnanti del Liceo di Ceccano per i nuovi iscritti in prima: un modo per prepararsi al test di ingresso che si svolgerà nel mese di settembre. Il test, che sarà effettuato on line sul proprio apparato, secondo la modalità BYOD, valuterà le conoscenze relative ai concetti di base della disciplina, in particolare i concetti riguardanti i numeri naturali, i numeri relativi e i numeri razionali. Ha come scopo quello di dare informazioni corrette agli insegnanti perché possano modulare il loro lavoro sui reali livelli di ciascun ragazzo. sarà così possibile attivare immediatamente interventi didattici per pareggiare i requisiti necessari alla frequenza del Liceo. Per questo i docenti di matematica del biennio hanno preparato un corso online con gli argomenti proposti nel test. Il corso è stato realizzato in collaborazione dai proff. Bartolini, Belfiore e Grande del dipartimento di Matematica del Liceo e presenta i “saperi minimi” per chi deve iscriversi al primo anno sia del linguistico che dello scientifico. Il video-corso costituisce il primo di una serie prodotta dai docenti del liceo, volta ad offrire materiali di e-learning efficaci, che potranno inoltre costituire un valido supporto per gli studenti che hanno difficoltà in una materia tradizionalmente “ostica”.

I ragazzi accederanno alla piattaforma EDPUZZLE con l’account cognome.nome@LICEOCECCANO.COM

che hanno ricevuto al momento del perfezionamento dell’iscrizione.

Nel corso sono presenti tre classi virtuali: NUMERI NATURALI (11 video); NUMERI INTERI (relativi) (7 video); NUMERI RAZIONALI (frazioni) (13 video).

I video sono numerati, vanno visti in ordine.

All’interno di ciascun video sono presenti dei test che dovranno essere svolti per poter proseguire la visione del video.

I ragazzi accederanno alla piattaforma cliccando sui link sottostanti:

20-21_corso_preparazione_prime_ naturali – LINK DI ACCESSO

https://edpuzzle.com/join/ijeeras

20-21_corso_preparazione_prime_interi – LINK DI ACCESSO

https://edpuzzle.com/join/puiroes

20-21_corso_preparazione_prime_razionali – LINK DI ACCESSO

https://edpuzzle.com/join/lerahuc

Di seguito il link al tutorial per l’accesso alla piattaforma

https://drive.google.com/open?id=1s8CT8h-5OvhaHyX5fso3UNuK-OTeHWjP

Per qualsiasi difficoltà contattare l’indirizzo info@liceoceccano.com.

COMUNICATO STAMPA