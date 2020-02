Ceccano (FR) – Manette per un 24enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio realizzati dalla Compagnia di Frosinone, finalizzati alla repressione dei reati predatori ed in materia di stupefacenti, in Ceccano i Carabinieri della locale Stazione arrestavano per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” C.A., 24enne del posto già gravato da precedenti per reati contro la persona. Il giovane, controllato dai militari operanti a bordo della sua autovettura, palesava un nervosismo ingiustificato in considerazione del semplice controllo cui veniva sottoposto. Tale stato di agitazione non passava inosservato ai Carabinieri che decidevano di effettuare una perquisizione personale, rinvenendo nove dosi di marijuana all’interno di una tasca del pantalone. La perquisizione quindi veniva estesa anche al vicino domicilio nel quale gli operanti rinvenivano una busta in cellophane contenente marijuana per un peso complessivo di 100 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga, tutto sequestrato. L’arrestato al termine delle formalità di rito veniva posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.

comunicato stampa