Ceccano (FR) – Maltrattamenti in famiglia: arrestato 46enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere e del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, predisposti nel fine settimana dalla Compagnia di Frosinone, i Carabinieri della Stazione di Ceccano procedevano all’arresto di un 46enne domiciliato nella città fabreterna, già censito per reati concernenti gli stupefacenti, resosi responsabile di minacce di morte nei confronti della madre e danneggiamento aggravato. L’uomo, durante un litigio familiare, in preda all’ira aveva tentato con calci e pugni di sfondare la porta della stanza dove la donna si era rifugiata e aveva danneggiato gravemente, con un bastone di ferro, l’autovettura del padre parcheggiata nelle pertinenze. Il tempestivo intervento dei Carabinieri permetteva di bloccare l’uomo che veniva, pertanto, tratto in arresto per “maltrattamenti in famiglia”. Lo stesso, a seguito di rito direttissimo celebratosi dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Frosinone, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura restrittiva della detenzione in carcere e tradotto presso la Casa Circondariale di Vasto (CH).

