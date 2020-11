Ceccano (FR) – Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: arrestato 19enne del luogo

Ieri in Ceccano, i militari della locale Stazione, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, traevano in arresto in flagranza di reato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” un 19enne del luogo. Il predetto, intercettato alla guida di un’autovettura e sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di grammi 3 circa di “marijuana”. La successiva perquisizione estesa anche all’abitazione permetteva il rinvenimento, all’interno del rustico interrato, di una piantagione di “marijuana” costituita da una serra dotata di termoventilatore e fertilizzanti per la coltivazione delle piante nei vasi. I rami dello stupefacente, recisi dai vasi, erano stati appesi su dei fili per l’essiccazione. Il narcotico, per complessivi grammi 330 di “marijuana”, venina sottoposta a sequestro unitamente ad un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto agli arresti domiciliari presso la propria l’abitazione, in attesa dell’udienza per rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna.

COMUNICATO STAMPA

