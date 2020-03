Ceccano (FR) – Coronavirus, proseguono gli interventi di sanificazione

A Ceccano, dopo l’istituzione del COC – Centro operativo comunale di protezione civile – per l’emergenza Covid – 19, decisione presa lo scorso venerdì dal commissario straordinario Giuseppe Ranieri, proseguono le operazioni di sanificazione delle strade e dei luoghi più sensibili della città. Gli interventi, necessari a contrastare l’espandersi del virus, sono iniziati il 24 marzo ed attualmente riguardano il centro storico della città fabraterna. E’ invece previsto per il prossimo sabato 4 aprile, al fine di garantire i massimi livelli di igiene urbana, un intervento di sanificazione riguardante due fabbricati Ater di via Don Bosco, per un totale di 120 alloggi, 12 scale e 12 vani ascensore. I lavori di sanificazione delle strade continueranno anche nei prossimi giorni, fino a quando non saranno coperti i punti nevralgici del paese. Nel frattempo la raccomandazione è sempre la stessa, come ricordato dal Commissario prefettizio, restare il più possibile in casa ed uscire solamente per esigenze di comprovata necessità e con l’apposita autocertificazione.

S.M.

