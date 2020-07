Ceccano (FR) – Controllo del territorio: ecco i risultati

Decorsa notte in Ceccano, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito:

– un 19enne egiziano, residente a Ferentino, per “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio”. Il giovane, già censito reati specifici e contro il patrimonio, controllato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, sostanza sottoposta a sequestro;

– un 23enne egiziano, residente a Roma e già censito per reati contro il patrimonio, per “mancata esibizione di documento attestante la regolare presenza nel territorio italiano”, poiché non era in grado di esibire una valida documentazione attestante la sua regolare presenza sul territorio italiano;

I due giovani, unitamente ad una 26enne ed altro 19enne di origini egiziane, residenti a Roma, ricorrendone le condizioni, sono stati proposti per l’applicazione del Foglio di via Obbligatorio poiché non fornivano giustificato motivo circa la loro presenza, in ora notturna, nella città fabraterna.

