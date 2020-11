Ceccano (FR) – Consiglio comunale in streaming da migliorare

Il Comune di Ceccano diffonde le sedute del Consiglio comunale in diretta streaming, attraverso il proprio canale Youtube, ormai da qualche anno. In questo periodo di emergenza sanitaria, non potendo accedere fisicamente alle riunioni dell’assise, anche la stampa è costretta ad assistere alle stesse attraverso la pubblicazione online. Una diretta a volte interrotta e che causa non pochi problemi anche a chi deve, per lavoro e diritto di cronaca, estendere un articolo informativo per conto della propria testata. In particolar modo, nell’ultima seduta del 30 ottobre scorso, alle interruzioni della trasmissione in diretta, si è aggiunto un problema sul canale youtube. Al termine del live, infatti, per qualche ora non è stato possibile accedere all’intera seduta, durata quasi tre ore, ma soltanto agli ultimi quindici minuti della stessa.Un servizio sicuramente da migliorare, anche ampliando la potenza della banda sul territorio, per non incidere sulla trasparenza nei confronti dei cittadini e sul lavoro di informazione delle testate giornalistiche.

Valentino Bettinelli

