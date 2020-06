Ceccano (FR) – Cittadini a pieno titolo, per la Festa della Repubblica, il prefetto Portelli affida la Costituzione agli studenti maggiorenni

L’incontro con l’autorità rappresentante del Governo sul nostro territorio per significare nella maniera più solenne l’acquisizione di tutti i diritti politici con il raggiungimento della maggiore età. Sarà infatti il prefetto di Frosinone, Ignazio Portelli, ad affidare agli studenti del Liceo di Ceccano che hanno compiuto il 18° anno d’età durante l’ultimo anno una copia del testo della Costituzione, mercoledì 3 giugno 2020 alle ore 11, in collegamento sull’applicazione Google meet, perché sappiano custodirla e farne regola di vita nella società. Tale gesto significativo di affidamento delle responsabilità civiche viene compiuto da chi tutti i giorni è chiamato, per il suo ufficio, a dare concretezza ai dettami della Carta Costituzionale. Insieme agli studenti del Liceo di Ceccano parteciperanno anche gli allievi dell‘Istituto Martino Filetico di Ferentino. Saranno gli studenti stessi ad intervistare il prefetto Portelli.L’incontro sarà registrato e reso disponibile sul sito del Liceo di Ceccano.

