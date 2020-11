Ceccano (FR) – Bronzi (Lega): “Visita all’ospedale con l’On. Ciacciarelli per la riconversione”

“Ieri insieme all’on. Ciacciarelli, consigliere Regionale della Lega abbiamo visitato il Santa Maria della Pietà di Ceccano; in ottime condizioni ed a pochi chilometri dal capoluogo, può accogliere qui le cure ordinarie, delle malattie convenzionali, che continuano ad esistere ed a mietere morti! Il consigliere Ciacciarelli ha effettuato una richiesta di accesso agli atti per conoscerne i costi. Lo ringrazio a nome mio e dei cittadini di Ceccano per l’impegno dimostrato verso questo territorio e questo comune. La Lega non molla” ha affermato Pasquale Bronzi, consigliere comunale di Ceccano (Lega).

COMUNICATO STAMPA

